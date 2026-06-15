Nghị lực vượt khó đáng khâm phục

Cả 3 cô gái Lê Vũ Huyền Trang, Lê Vũ Minh Thư, Lê Vũ Phương Nhi, cùng là học sinh lớp 9B, Trường THCS Ninh Giang, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình. Sau khi biết điểm thi lớp 10, 3 chị em như vỡ òa khi cùng trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ với kết quả ấn tượng: Huyền Trang đỗ chuyên Sinh với 49,7 điểm; Minh Thư đỗ chuyên Văn với 45,05 điểm và Phương Nhi đỗ chuyên Sử với 49,4 điểm.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Vũ Thị Hải Yến - mẹ của 3 nữ sinh - không giấu được niềm vui mừng, hạnh phúc. “Cả mấy mẹ con đã ôm chầm lấy nhau rồi cùng bật khóc”, chị Yến kể về khoảnh khắc nhận kết quả của các con.

Người mẹ cho biết niềm hạnh phúc lớn nhất là cả 3 con đều đạt được kết quả như mong muốn. Chứng kiến các con miệt mài ôn luyện suốt thời gian dài, người mẹ hiểu rằng nếu một trong 3 con không đỗ, em đó sẽ khó tránh khỏi cảm giác tủi thân và thiệt thòi.

3 chị em sinh 3 Lê Vũ Huyền Trang, Lê Vũ Minh Thư, Lê Vũ Phương Nhi (lần lượt từ trái sang phải) cùng trúng tuyển trường chuyên của tỉnh Ninh Bình ở kỳ thi lớp 10 năm 2026. Ảnh: NVCC

Chị cả Huyền Trang vừa vui mừng nhưng cũng không giấu được chút lo lắng khi nói về chặng đường học tập phía trước với điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn.

Hơn 10 năm trước, bố của các em mất trong một tai nạn giao thông trên đường đi làm về, để lại người vợ trẻ cùng 3 con thơ mới 3 tuổi. Vượt qua nỗi đau, 3 chị em lớn lên trong vòng tay yêu thương, tần tảo của mẹ cùng sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại.

Hiểu hoàn cảnh gia đình, 3 chị em đều rất ngoan, lễ phép và chịu khó học tập.

Người mẹ chia sẻ, từ lúc các con còn nhỏ tới nay, chị chưa từng phải nhắc cả 3 chị em về việc học.

Chị Yến cho biết do thường xuyên đi làm từ sáng sớm nên nhiều năm qua phải nhờ ông bà và hàng xóm hỗ trợ đưa đón các con đi học. Từ nhỏ, 3 chị em đã quen tự giác thức dậy, chuẩn bị đến trường và chưa bao giờ đi học muộn. Khi lớn hơn, các con tự đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường.

Người mẹ kể có lần các con thắc mắc vì sao bạn bè được bố mẹ đưa đón, còn mình chưa từng được mẹ chở đi học hay buộc tóc mỗi sáng. Những lúc ốm đau, các con cũng ít khi gọi cho mẹ vì biết mẹ bận công việc.

“Có hôm trời mưa, tôi bảo sẽ xin đi làm muộn để chở các con đi học nhưng các con lại nói để tự đi xe đạp. Nghĩ lại, tôi vừa thương con vừa thấy day dứt”, chị Yến xúc động nói.

Chị Vũ Thị Hải Yến cùng 3 cô con gái. Ảnh: NVCC

3 chị em là điểm tựa của nhau trên hành trình học tập

Chị Yến cho biết thêm, từ nhỏ, 3 chị em đã tự lập, thường xuyên phụ mẹ làm việc nhà, động viên nhau học tập và vượt qua khó khăn. Chính tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giúp cả 3 trở thành điểm tựa cho nhau. “Ai học kém hơn ở phần kiến thức nào, 2 chị em còn lại sẽ cùng giúp để nâng lên. Tối đến, nếu một bạn muốn đi ngủ trước, 2 người còn lại sẽ kéo dậy bắt học cùng. Có lần, Phương Nhi điểm Toán thấp, 2 chị dạy em không được cũng khóc. Tôi hỏi thì 2 chị nói sợ sau này em thi trượt thì mẹ vất vả”, chị Yến kể.

Không có điều kiện đi học thêm nhiều nên trên lớp, cả 3 luôn tập trung nghe giảng và tranh thủ hỏi ngay thầy cô khi không hiểu bài.

“Biết hoàn cảnh của các con nên thầy cô ở trường cũng rất quan tâm, động viên. Khi các con hỏi bài, thầy cô luôn tận tâm chỉ dạy”, chị Yến chia sẻ.

Không chỉ học giỏi, 3 chị em cũng tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Người mẹ cho biết, đến hết lớp 9, cả 3 chị em vẫn không dùng điện thoại, không tham gia mạng xã hội. Tất cả việc học, thông qua một số điện thoại chung của mẹ để kết nối với thầy cô khi cần.

Cả 3 chị em vui mừng và phấn khởi khi kết quả này có thể động viên mẹ. Ảnh: NVCC

Chị Yến nhận xét con cả Huyền Trang ít nói, con gái thứ Minh Thư thích học Văn nên hay tâm sự hơn, còn cô út Phương Nhi rất nhanh nhẹn, dễ tính.

Chị Yến biết hành trình đồng hành cùng các con phía trước sẽ còn nhiều khó khăn khi một mình chị phải gánh vác. Nhưng điều khiến chị ấm lòng và thấy được tiếp thêm động lực là các con hiểu chuyện, chăm ngoan, biết ơn công sức của mẹ. “3 đứa cứ hỏi tôi rằng 'chúng con đỗ trường chuyên, mẹ vừa mừng vừa lo phải không'. Đúng là vừa mừng vừa lo thật, từ tiền học đến rất nhiều khoản phải nghĩ. Tôi chỉ mong mình luôn được khỏe mạnh để đồng hành cùng các con trong chặng đường dài phía trước”, chị Yến tâm sự.

Giờ đây, cả 3 chị em đang rất háo hức cho hành trình sắp tới tại ngôi trường chuyên mơ ước của tỉnh. Chị Yến vẫn nhắc nhở các con rằng đỗ trường chuyên không có nghĩa mình là những người giỏi nhất, vì vậy cần tiếp tục nỗ lực rất nhiều nếu muốn đi xa hơn trong hành trình mới.