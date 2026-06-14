Biến tiếng Anh thành một phần cuộc sống

Lê Thùy Phương, cựu học sinh Trường THCS Sông Trí (phường Sông Trí, Hà Tĩnh), đạt tổng điểm 53,26 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đứng đầu danh sách trúng tuyển lớp chuyên Anh. Em đạt 10 điểm môn Tiếng Anh, 8,42 điểm môn chuyên Anh, 8,75 điểm Toán và 9,25 điểm Ngữ văn.

Trước đó, nữ sinh gây ấn tượng khi đạt IELTS 8.5 ở tuổi 14, trong đó hai kỹ năng Listening và Reading đạt 9.0. Đây cũng là lần đầu tiên em tham dự kỳ thi này.

Không chỉ vậy, Phương từng hai lần thi vượt lớp và giành giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh lớp 9 khi đang học lớp 7 và lớp 8.

“Em rất vui và hạnh phúc khi biết kết quả. Ban đầu em chỉ hy vọng đỗ chuyên Anh nên khi trở thành thủ khoa, em thực sự bất ngờ”, Phương chia sẻ.

Nỗ lực học tập giúp Thùy Phương đạt nhiều thành tích ấn tượng môn tiếng Anh. Ảnh Thùy Phương chụp cùng mẹ. Ảnh NVCC

Theo nữ sinh, không có bí quyết đặc biệt nào để đạt thành tích cao ngoài việc duy trì sự đều đặn trong học tập và giữ được niềm yêu thích với ngôn ngữ này trong thời gian dài.

Hành trình với tiếng Anh của Phương bắt đầu từ khi khoảng 3 tuổi. Những chương trình thiếu nhi, bài hát và nhân vật hoạt hình bằng tiếng Anh đã khơi gợi sự hứng thú, giúp em hình thành thói quen nghe và bắt chước ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Càng lớn, tiếng Anh càng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em. Thay vì chỉ học trong sách vở, Phương chủ động tiếp xúc với ngôn ngữ thông qua âm nhạc, phim ảnh, truyện và những chủ đề bản thân yêu thích.

“Em luôn cố gắng sử dụng tiếng Anh nhiều nhất có thể trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ vậy, việc học trở nên tự nhiên hơn, không còn gói gọn trong sách vở hay các kỳ thi”, Phương nói.

Bên cạnh việc học ở trường, em tìm thêm tài liệu từ các nền tảng giáo dục và nguồn học tập quốc tế để mở rộng kiến thức, đồng thời rèn luyện khả năng tư duy bằng tiếng Anh.

Mỗi ngày, Phương dành khoảng 4-5 giờ cho việc học tiếng Anh nhưng không tập trung luyện đề liên tục mà phân bổ thời gian để phát triển đồng đều cả bốn kỹ năng.

Với kỹ năng nghe, em thường xuyên nghe podcast, xem video và các chương trình nước ngoài để làm quen với nhiều giọng nói, ngữ điệu khác nhau. Kỹ năng nói được rèn bằng cách tập suy nghĩ và diễn đạt trực tiếp bằng tiếng Anh thay vì dịch từ tiếng Việt.

Ở kỹ năng đọc, Phương lựa chọn các bài báo, truyện và tài liệu theo sở thích để vừa mở rộng vốn từ, vừa tích lũy kiến thức. Trong khi đó, viết là kỹ năng em cho rằng khó nhất bởi đòi hỏi tư duy logic và vốn từ phong phú. Để cải thiện, nữ sinh duy trì thói quen viết hằng ngày, đọc bài mẫu và nhờ giáo viên góp ý sau mỗi bài làm.

Vượt qua áp lực để không ngừng tiến lên

Đằng sau những thành tích nổi bật là hành trình học tập kéo dài với không ít áp lực.

“Có thời điểm em phải vừa ôn thi vào lớp 10, vừa duy trì kết quả học tập ở trường và tiếp tục rèn luyện tiếng Anh. Áp lực khiến em căng thẳng, thậm chí có lúc hoài nghi chính mình”, Phương chia sẻ.

Tuy nhiên, thay vì để áp lực kéo dài, em lựa chọn điều chỉnh nhịp học, giữ sự cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. Mỗi lần vượt qua khó khăn giúp em hiểu rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để tiếp tục hoàn thiện.

Với Phương, áp lực không hoàn toàn là điều tiêu cực mà còn là động lực để kiên trì theo đuổi mục tiêu. Sau mỗi thành tích đạt được, em lại đặt ra cho mình một đích đến mới.

“Em luôn nghĩ rằng sau mỗi kết quả là một mục tiêu mới cần chinh phục”, nữ sinh nói.

Nhận xét về học trò, cô Võ Thị Anh Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A Trường THCS Sông Trí, cho biết Thùy Phương là học sinh có tư duy tốt, tiếp thu nhanh và sớm bộc lộ năng khiếu tiếng Anh.

“Em luôn chủ động, nỗ lực vươn lên và duy trì thành tích ổn định, phản ánh đúng năng lực bản thân. Tôi tin rằng với tinh thần cầu tiến và sự nghiêm túc trong học tập, Phương sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích đáng tự hào khi bước vào môi trường mới”, cô Ngọc chia sẻ.