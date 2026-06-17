Chia sẻ với VietNamNet, cô Phan Thị Lệ Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5, Trường THCS Lê Văn Thiêm (Hà Tĩnh), cho biết sau khi Sở GD-ĐT Hà Tĩnh công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến, cô liên tiếp đón nhận tin vui từ học trò khi nhiều em đã nắm chắc cơ hội trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là một trong những trường chuyên có thành tích nổi bật, nhiều năm có học sinh đạt giải quốc gia và huy chương quốc tế.

Lớp 9A5 có 33 học sinh đỗ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, trong đó 2 em là thủ khoa đầu vào. Ảnh: NVCC

Theo đó, lớp 9A5 có 40 học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, trong đó 33 em trúng tuyển, đạt tỷ lệ 85%. Tổng số lượt trúng tuyển của lớp là 34, do có một học sinh đỗ đồng thời hai lớp chuyên Toán và chuyên tiếng Anh.

Cụ thể, có 11 học sinh đỗ chuyên Toán; 4 em đỗ chuyên Ngữ văn; 5 em đỗ chuyên Tiếng Anh; 6 em đỗ chuyên Hóa học; 2 em đỗ chuyên Tin học; 2 em đỗ chuyên Tiếng Trung; 1 em đỗ chuyên Vật lý; 1 em đỗ chuyên Tiếng Pháp; và 1 em đỗ chuyên Lịch sử.

Lớp 9A5 có nhiều học sinh đạt điểm đầu vào cao ở các môn chuyên. Trong đó, em Trần Đăng Khoa giành thủ khoa đầu vào chuyên Toán với 7,25 điểm môn chuyên (tổng 50,75 điểm), đồng thời đứng thứ ba chuyên tiếng Anh với 7,75 điểm môn chuyên (tổng 52,25 điểm). Bên cạnh đó, em Phan Thị Minh Tâm xuất sắc trở thành thủ khoa chuyên Lịch sử với 52,75 điểm.

Em Trần Đăng Khoa (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh kỷ yếu với cô giáo Lệ Trang, mẹ và bạn cùng lớp. Khoa là thủ khoa chuyên Toán, đồng thời xếp thứ ba khối chuyên Tiếng Anh trong kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm 2026. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, tại kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, lớp 9A5 có điểm trung bình môn Toán đạt 8,76; Ngữ văn 8,7 và Tiếng Anh 9,36. Theo cô Phan Thị Lệ Trang, lớp 9A5 là tập thể có điểm trung bình 3 môn thi cao nhất tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ thi năm nay.

Ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, lớp tiếp tục để lại dấu ấn với 23 học sinh đoạt giải, trong đó có nhiều giải Nhất, Nhì ở các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh…

“Khi biết các em đỗ vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tôi rất vui nhưng không quá bất ngờ. Học sinh lớp 9A5 là một tập thể đoàn kết, các em có tinh thần cầu tiến, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và khao khát khẳng định bản thân. Kết quả hôm nay là minh chứng cho sự cố gắng bền bỉ của cả thầy và trò trong suốt mấy năm học”, cô Trang chia sẻ.

Theo cô Trang, thành tích đáng tự hào của lớp là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ sự đồng hành của gia đình, sự tận tâm của giáo viên bộ môn đến sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó và khát vọng chinh phục tri thức của các em.

Trường THCS Lê Văn Thiêm là ngôi trường hoạt động theo mô hình chất lượng cao. Trường tuyển sinh bằng hình thức thi đánh giá năng lực học sinh trên toàn tỉnh. Đây là một trong những trường THCS có sức hút tuyển sinh lớn nhất tại Hà Tĩnh.

Nhiều năm qua, Trường THCS Lê Văn Thiêm luôn nằm trong nhóm dẫn đầu tỉnh về thành tích học sinh giỏi và tỷ lệ đỗ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Riêng năm nay, trường có 139 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên, trong đó 4 em là thủ khoa đầu vào các môn Toán, Hóa học, Sinh học và Lịch sử.