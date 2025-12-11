Cầu Đại Ngãi 1 có tổng chiều dài hơn 3km (nối liền Vĩnh Long và Cần Thơ), với cầu chính dài 2,59 km, mặt cầu rộng 21,5 m, và hai trụ tháp chính cao 110 m. Đây là cầu dây văng lớn đầu tiên được thiết kế và thi công hoàn toàn bởi đội ngũ trong nước. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.907 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028.