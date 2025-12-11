Ngày đêm thi công cầy dây văng gần 4.000 tỷ đồng nối Vĩnh Long với Cần Thơ

Sau hơn một năm thi công, hình hài cầu Đại Ngãi 1 (nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ) đã dần hoàn chỉnh, hứa hẹn thay thế phà Đại Ngãi, giảm tải giao thông và mở ra trục giao thông mới cho Đồng bằng sông Cửu Long.