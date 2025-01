Cúng ông Công ông Táo là tục lệ được người Việt gìn giữ và thực hành vào dịp trước tết Nguyên đán. Sau lễ cúng, người người nhà nhà nô nức trang trí nhà cửa, chuẩn bị món ngon vật lạ, sum vầy bên nhau để đón năm mới.

Theo quan niệm dân gian, 23 tháng Chạp (23/12 âm lịch) là ngày ông Táo về chầu trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những chuyện đã xảy ra trong năm ở hạ giới.

Để tiễn ông Táo về trời sau một năm ở cùng con dân dưới hạ giới, người ta bày mâm cúng đủ đầy lễ vật với cá chép làm phương tiện cho ông Táo bay về trời.

Theo lịch vạn niên, tết ông Công ông Táo năm 2025 nhằm thứ Tư, ngày 22/1/2025 dương lịch. Đây là ngày chính để thực hiện nghi lễ cúng ông Công ông Táo, nếu gia chủ bận việc có thể cúng trước ngày 23 tháng Chạp.

Mâm cúng ông Công ông Táo đủ đầy lễ vật. Ảnh: Ngô Tuyết Mai

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tùy điều kiện gia đình, bạn có thể cúng ông Công ông Táo trong khoảng thời gian từ 19 - 23 tháng Chạp.

Việc chọn ngày, giờ đẹp cúng ông Công ông Táo có ảnh hưởng rất lớn đến vận may của gia đình trong năm mới. Vì vậy, chuyên gia gợi ý một số ngày, giờ đẹp để bạn có thể cúng ông Công ông Táo, cầu mong năm mới bình an, may mắn.

Ngày đẹp, giờ vàng cúng ông Công ông Táo năm 2025:

Ngày 19 tháng Chạp (19/12/2024 âm lịch, nhằm 18/1/2025 dương lịch) khởi lễ từ 7h10 đến 8h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 20 tháng Chạp (20/12/2024 âm lịch, nhằm 19/1/2025 dương lịch) khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 21 tháng Chạp (21/12/2024 âm lịch, nhằm 20/1/2025 dương lịch) khởi lễ từ 7h10 đến 8h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

Ngày 22 tháng Chạp (22/12/2024 âm lịch, nhằm 21/1/2025 dương lịch) khởi lễ từ 7h10 đến 8h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 23 tháng Chạp (23/12/2024 âm lịch, nhằm 22/1/2025 dương lịch) khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.