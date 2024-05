Hôm nay (13/5), thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã gửi công văn đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo phòng GD-ĐT thực hiện đúng chủ trương phân luồng, tạo cơ hội công bằng cho tất cả học sinh.

Học sinh từ lớp 9 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đều có quyền được tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Phòng GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các trường THCS trực thuộc thực hiện việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9; Hướng dẫn đầy đủ việc đăng ký thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT. Đồng thời các trường hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong việc đăng ký, làm hồ sơ, tuyệt đối không được ngăn cấm học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10.

Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các phòng GD-ĐT kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị trực thuộc, nếu phát hiện sai phạm phải có hình thức xử lý nghiêm. Sở sẽ kiểm tra các cơ sở, nếu có sai phạm sẽ báo cáo UBND tỉnh để có hình thức xử lý theo quy định.

Trước đó, một số phụ huynh ở Trường THCS Tiến Thiết và Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) phản ánh, hơn 1 tuần qua con của họ không được đi ôn thi từ lớp 9 lên lớp 10.

Lý do, nhà trường vừa tổ chức 2 đợt khảo sát thi môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Những em nào đợt một tổng 3 môn 15 điểm; đợt 2 tổng 12 điểm mới được ôn thi lên lớp 10. Những em dưới mức điểm trên được hướng dẫn ôn thi vào trường tư hoặc dạy nghề.

Trường THCS Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An) năm nay có 180 học sinh thi lớp 9 lên 10, trong đó, 18 em tự nguyện đăng ký học nghề và thi vào trường dân lập. Ảnh: QH

Ngay sau đó, phụ huynh đã lên gặp lãnh đạo nhà trường yêu cầu cho con được thi lên lớp 10 hệ công lập nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, cả 2 trường THCS trên đều phủ nhận là không có chủ trương như trên.

Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, địa phương đã triển khai nhiều năm về đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Qua tổng hợp, mỗi năm Nghệ An có khoảng 70% học sinh lớp 9 vào các trường công lập, khoảng 6% học sinh đậu vào các trường ngoài công lập. Số còn lại đi học nghề. Việc phân luồng cần phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tùy thuộc vào năng lực, sở thích, hoàn cảnh của các em học sinh.

Tình trạng một số trường học không cho học sinh lớp 9 thi lên lớp 10 xảy ra với đối tượng học sinh có học lực yếu, trung bình, không có khả năng đậu vào các trường công lập. Ngoài ra, do một số địa phương hiện nay thực hiện xếp loại, đánh giá chất lượng dạy học của các nhà trường căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10.

Do lo ngại về chất lượng, một số trường đã thực hiện phân luồng bằng cách hạn chế học sinh có năng lực yếu, trung bình thi vào lớp 10 để không ảnh hưởng đến chất lượng chung của nhà trường.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 ở Nghệ An với hơn 53.000 học sinh, tăng hơn 7.000 học sinh so với năm học trước. Do chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ có khoảng 70% nên dự báo sẽ có hơn 10.000 học sinh không có cơ hội vào học công lập và phải chuyển sang các trường ngoài công lập.