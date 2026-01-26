Ngày 25/1, công trình chỉnh trang khu đất tại số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TPHCM) thành công viên cây xanh chính thức được bàn giao sau khoảng hai tuần thi công, sớm hơn kế hoạch 15 ngày.

Theo ghi nhận của VietNamNet, đây là công trình đầu tiên trong số 9 khu đất được cải tạo thành vườn hoa phục vụ người dân đến tham quan dịp Tết Bính Ngọ 2026. Công viên được chia thành nhiều phân khu gồm đường đi bộ, sân vui chơi, khu tập thể dục, quảng trường... Ngay sau mở cửa, công viên đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi.