Ngày 29/10, Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất điều chỉnh điểm đầu tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao kết nối trung tâm thành phố với Cần Giờ. Động thái này nhằm biến Ga Bến Thành thành "trái tim" kết nối đa chiều, đồng bộ toàn bộ mạng lưới metro.

Đây là đề xuất được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed (Công ty VinSpeed) gửi lên. Theo đề xuất mới, tuyến metro tốc độ cao đi Cần Giờ sẽ được dời điểm đầu từ phường Tân Thuận (Quận 7 cũ) vào khu vực trước cửa chợ Bến Thành. Điểm kết thúc của tuyến vẫn giữ nguyên tại xã Cần Giờ.

VinSpeed lý giải việc đặt điểm đầu tuyến tại phường Tân Thuận sẽ dẫn đến một số khó khăn. Việc điều chỉnh này là bước đi chiến lược, đảm bảo sự kết nối, liên thông tối đa với tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên và các tuyến khác, từ đó tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ. Phương án này được kỳ vọng sẽ tăng sự thuận tiện cho người dân khi di chuyển và nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác của toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị.

Về giải pháp thi công, VinSpeed đề xuất đoạn từ Bến Thành đến Tân Thuận sẽ được đi ngầm để giảm thiểu tối đa chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong khi đoạn còn lại đến Cần Giờ sẽ tiếp tục theo phương án ban đầu.

Ga Bến Thành được xem là trái tim của hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Huế

Ủng hộ đề xuất điều chỉnh quan trọng này, UBND thành phố đã đề nghị Tập đoàn Vingroup nghiên cứu phương án phát triển không gian ngầm kết hợp không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành theo quy hoạch chung. Mục tiêu kép của thành phố là nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, thúc đẩy kinh tế du lịch và cải thiện giao thông khu vực trung tâm.

UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty Vinspeed tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến nhằm đảm bảo tính khả thi, tối ưu hóa khả năng khai thác và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển không gian đô thị của thành phố. Đồng thời, công ty phải phối hợp khẩn trương với các sở, ngành liên quan để cập nhật hướng tuyến bổ sung vào quy hoạch đường sắt đô thị thành phố.

Các đơn vị liên quan cũng được UBND thành phố giao nhiệm vụ phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án theo quy định. Giám đốc Sở Tài chính – Chủ tịch Hội đồng thẩm định được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ, trình UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 31/10 – một thời hạn rất gấp rút cho dự án trọng điểm này.