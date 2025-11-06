1. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng trong giai đoạn nào?
1865-1868
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng từ năm 1877 đến năm 1880. Đây là một công trình kiến trúc đặc sắc thời Pháp thuộc, do kiến trúc sư J. Bourard thiết kế.
Nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc tổ chức ngày 9/12/1959, nhà thờ được nâng lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường.
Cùng với Tông sắc Venerabilium Nostrorum, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng trở thành nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận TPHCM, mang tên gọi chính thức là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
2. Trụ sở UBND TPHCM trước đây từng có tên là gì dưới thời Pháp thuộc?
Dinh Thống Nhất
Tòa nhà UBND TPHCM là công trình kiến trúc quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa, giáp ba mặt tiền đường Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Pasteur, là điểm nhấn nổi bật của trung tâm thành phố.
Công trình do kiến trúc sư Paul Gardès thiết kế, khởi công năm 1898 và khánh thành năm 1909, trên khu đất cao cuối đường Charner (nay là Nguyễn Huệ). Khi hoàn thành, đây là trụ sở làm việc của Hội đồng thành phố Sài Gòn, mang tên Hôtel de Ville (Tòa Thị chính), dân gian quen gọi là Dinh Đốc lý hoặc Dinh Xã Tây.
Năm 1959, chính quyền Sài Gòn đổi tên công trình thành Tòa Đô Chánh do Đô trưởng đứng đầu. Sau ngày 30/4/1975, tòa nhà được Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định tiếp quản và trở thành trụ sở của UBND TPHCM từ năm 1976.
3. Cựu tổng thống Mỹ - Barack Obama từng đến thăm ngôi chùa nào ở TPHCM?
Chùa Ngọc Hoàng
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đến thăm Chùa Ngọc Hoàng (còn gọi là Jade Emperor Pagoda, hay Chùa Phước Hải) tại TPHCM vào ngày 24/5/2016.
Chùa Ngọc Hoàng tọa lạc tại 73 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM (cũ). Ngôi chùa này xây từ khoảng cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, mang phong cách kiến trúc Trung Hoa và là một di tích văn hóa - tôn giáo nổi bật.
4. Tên "chợ Bến Thành" bắt nguồn từ đâu?
Từ tên người đầu tiên lập chợ
Tên gọi “chợ Bến Thành” có liên quan đến thành Bát Quái do Nguyễn Vương Nguyễn Phúc Ánh (sau này là vua Gia Long) cho xây dựng vào năm 1790 nhằm phòng thủ trước quân Tây Sơn.
Thành được thiết kế theo hình bát giác (nên gọi là thành Bát Quái) bởi kỹ sư người Pháp Victor Olivier de Puymanel cùng kiến trúc sư Théodore Lebrun, huy động khoảng 30.000 nhân công.
Ba mặt của thành giáp sông, trong đó sông Bến Nghé có một bến sông nằm ngay trước thành, dùng cho thuyền bè, khách vãng lai và quân lính ra vào. Bến này được gọi là “Bến Thành” - nghĩa là bến trước khi vào thành. Gần bến ấy có một khu chợ, nên gọi là “chợ Bến Thành” và tên gọi này được dùng cho đến nay.
5. Ai là người đặt tên "chợ Bến Thành"?
Vua Gia Long
Tên “chợ Bến Thành” không do một cá nhân cụ thể đặt mà hình thành trong dân gian dựa trên vị trí địa lý và liên hệ với thành Bát Quái (thành Gia Định xưa).
6. Nhà hát TPHCM do ai thiết kế?
Kiến trúc sư Félix Olivier
Nhóm kiến trúc sư người Pháp Félix Olivier, Eugène Ferret và Ernest Guichard
Nhà hát TPHCM (trước đây là Nhà hát lớn Sài Gòn - L’Opera de Saigon) được nhóm kiến trúc sư Félix Olivier, Ernest Guichard và Eugène Ferret thiết kế, khởi công năm 1898 và khánh thành năm 1900 theo phong cách Gothique Flamboyant của thời Đệ tam Cộng hòa Pháp.
Ban đầu đây là nơi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật từ Pháp phục vụ người Pháp tại Sài Gòn.
Đến năm 1918, chính quyền cho phép mở rộng phục vụ cả người Việt. Trải qua nhiều biến động lịch sử, đến năm 1975, công trình được khôi phục và sử dụng với tên gọi hiện nay - Nhà hát TPHCM.
7. Sở Dây thép Sài Gòn là tên gọi của công trình nào sau đây?
Nhà hát TPHCM
Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hay còn gọi là Bưu điện trung tâm thành phố tọa lạc trên đường Công xã Paris, quận 1 (cũ), Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ điển đẹp nhất của thành phố.
Ngay từ khi ra đời, nơi đây đã trở thành biểu tượng kiến trúc và là điểm tham quan nổi tiếng tại Sài Gòn.
Sau khi chiếm đóng Gia Định năm 1860, chính quyền Pháp cho khởi công xây dựng Sở Dây thép Sài Gòn (Bưu điện Sài Gòn) nhằm thiết lập hệ thống thông tin liên lạc.
Kiến trúc sư Gustave Eiffel, người thiết kế Tháp Eiffel tại Paris là tác giả của công trình này.
Năm 1863, tòa nhà được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đến năm 1864, những lá thư đầu tiên dán “con cò” - cách người Sài Gòn xưa gọi tem thư - chính thức được gửi đi cả trong và ngoài nước.
Do nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, năm 1886, Bưu điện Sài Gòn được xây dựng lại theo đồ án của kiến trúc sư Auguste Vildieu và phó tá Foulhoux, với quy mô lớn hơn. Năm 1891, trụ sở mới - chính là tòa nhà Bưu điện hiện nay - được chính thức khánh thành.
Trải qua 165 năm lịch sử, Bưu điện vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính và giá trị kiến trúc. Đến năm 2014, công trình được trùng tu quy mô lớn nhất kể từ sau năm 1975, bao gồm sơn sửa toàn bộ tòa nhà và khắc phục những hạng mục xuống cấp, góp phần bảo tồn một biểu tượng văn hóa - kiến trúc đặc sắc của TPHCM.
