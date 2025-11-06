Chính xác

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng từ năm 1877 đến năm 1880. Đây là một công trình kiến trúc đặc sắc thời Pháp thuộc, do kiến trúc sư J. Bourard thiết kế.

Nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc tổ chức ngày 9/12/1959, nhà thờ được nâng lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường.

Cùng với Tông sắc Venerabilium Nostrorum, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng trở thành nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận TPHCM, mang tên gọi chính thức là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.