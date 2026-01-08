Theo nhiều nhà vườn, dù năm nay nguồn cung giảm do mưa bão, chi phí vận chuyển tăng khiến giá thành bưởi Diễn cao hơn so với mọi năm, nhưng lượng khách hỏi mua và đặt cây từ sớm lại sôi động hơn hẳn so với những năm gần đây. Nhiều cây bưởi “khủng” có giá hơn 150 triệu đồng cũng đã được khách hàng chốt mua sớm.
Hiện tại, các nhà vườn đang tập trung chăm sóc để cây thích ứng với thời tiết và chủ yếu bán cho khách đã đặt hàng trước, phần lớn là các công ty, doanh nghiệp mua để chưng Tết sớm. Trong khi đó, các gia đình thường chọn những cây nhỏ hơn, phù hợp với túi tiền. Dự đoán, người dân sẽ bắt đầu mua bưởi nhiều hơn trong khoảng hai tuần tới.