Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026, nhưng trên tuyến đường Mai Chí Thọ (TPHCM), nhiều nhà vườn đã bày bán hàng trăm cây bưởi Diễn chín vàng, trĩu cành, thu hút sự quan tâm của người dân và giới chơi cây cảnh.

Theo nhiều nhà vườn, dù năm nay nguồn cung giảm do mưa bão, chi phí vận chuyển tăng khiến giá thành bưởi Diễn cao hơn so với mọi năm, nhưng lượng khách hỏi mua và đặt cây từ sớm lại sôi động hơn hẳn so với những năm gần đây. Nhiều cây bưởi “khủng” có giá hơn 150 triệu đồng cũng đã được khách hàng chốt mua sớm.

Hiện tại, các nhà vườn đang tập trung chăm sóc để cây thích ứng với thời tiết và chủ yếu bán cho khách đã đặt hàng trước, phần lớn là các công ty, doanh nghiệp mua để chưng Tết sớm. Trong khi đó, các gia đình thường chọn những cây nhỏ hơn, phù hợp với túi tiền. Dự đoán, người dân sẽ bắt đầu mua bưởi nhiều hơn trong khoảng hai tuần tới.