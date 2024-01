Nhằm phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ông Đỗ Xuân Ngọc (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) đã cùng 21 người thợ dành hơn 6 tháng chế tạo ra cây hoa đào đúc đồng mạ bằng 12 lượng vàng, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

Với đặc điểm là hình dáng đẹp, tán lá xum xuê, hoa rực rỡ và chỉ nở vào mùa xuân đúng dịp Tết cổ truyền. Do đó, bên cạnh hoa mai, hoa đào là một trong những loại cây được ưa chuộng nhất để đón Tết nhằm cầu mong sự may mắn, phú quý, thịnh vượng, hạnh phúc và bình an...

Đình Tuyến