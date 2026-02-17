Dòng người tấp nập tới đền, chùa dâng hương, cầu an trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ. Hình ảnh tại đền Quán Thánh, Hà Nội.

Các lối vào đền chật kín du khách. Trong khuôn viên, khói hương lan tỏa, bao trùm không gian linh thiêng ngày đầu xuân.

Nhiều người chuẩn bị lễ vật, thắp hương ngay từ sân chùa rồi chậm rãi bước vào chính điện.

Không chỉ dâng hương cầu may, nhiều người còn dành thời gian tìm hiểu lịch sử ngôi đền cổ. Không ít du khách chọn mua những chiếc pin cài lưu niệm in hình Huyền Thiên Trấn Vũ – vị thần trấn giữ phương Bắc của kinh thành Thăng Long xưa – như một lời chúc bình an đầu năm.

Không ít du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm phong tục xin chữ thư pháp đầu năm tại các điểm tâm linh.

Trên đường Thanh Niên, chùa Trấn Quốc là điểm đến được nhiều người dân lựa chọn trong hành trình du xuân, lễ chùa đầu năm.

Hai làn đường Thanh Niên ken đặc người và phương tiện. Các điểm trông giữ xe xung quanh luôn trong tình trạng quá tải.

Bên trong chùa Trấn Quốc, khu vực hành lễ chật kín người dâng hương. Chị Thảo (trú tại Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên gia đình chị cùng bố mẹ và các con đi lễ đầu năm tại Thủ đô, bởi những năm trước đều về quê ở Sóc Sơn.

“Cả nhà thấy rất thú vị, không khí đi lễ đông vui, ai cũng hân hoan trong ngày đầu năm mới”, chị chia sẻ.

Không khí tại Chùa Quán Sứ cũng nhộn nhịp không kém.

Tà áo dài rực rỡ của nhiều chị em đi lễ đầu năm làm không gian chùa thêm phần trang nghiêm, điểm sắc xuân giữa lòng Thủ đô.

Đền Kim Liên (148 phố Kim Hoa, Hà Nội), cũng thu hút nhiều khách thăm viếng.

Là trấn phía Nam trong Thăng Long tứ trấn, đền thờ thần Cao Sơn Đại Vương – vị thần bảo hộ giúp dân trừ tai họa – được xây dựng từ thời vua Lý Thái Tổ. Công trình hiện là di tích quốc gia đặc biệt với kiến trúc cổ kính, giàu giá trị lịch sử.