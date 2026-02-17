Từ 5h30 sáng mùng 1 Tết, trên khắp các tuyến phố, công viên, hồ ở Hà Nội đã xuất hiện nhiều nhóm người chạy bộ, đạp xe, tập thể dục rèn luyện sức khỏe.

Từ 5h sáng, nhóm cán bộ, nhân viên một ngân hàng đã xuất phát chạy 21km. Theo anh Đức Long, hoạt động này được duy trì nhiều năm nay, với cung đường đi qua các địa danh lịch sử của Thủ đô trong sáng mùng 1 Tết.

Nhiều người khởi đầu năm mới với cách đạp xe rèn luyện sức khoẻ.

Quanh Hồ Gươm, người dân vẫn duy trì thói quen tập thể dục như ngày thường.

Trong sáng mùng 1 Tết, những người đàn ông vẫn đều đặn tập xà đơn trên hè phố Lê Thái Tổ.

Nhóm runner mặc trang phục áo dài chạy quanh Hồ Gươm.

Cụ bà chạy trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Ngồi thiền trong công viên Thống Nhất.

Hai người đàn ông đá bóng trong Công viên Thống Nhất sáng mùng 1 Tết, giữa tiết trời ấm áp.