Ngã Tư Sở được xem là một trong những nút giao phức tạp và đông đúc nhất Thủ đô khi luôn có mật độ phương tiện dày đặc vào bất cứ khung giờ nào. Tuy nhiên, sáng 29 Tết, nơi đây thông thoáng một cách kỳ lạ.

Nối với nút giao Trường Chinh - Tây Sơn là tuyến đường huyết mạch Nguyễn Trãi, một trong những tuyến đường có áp lực giao thông lớn nhất Thủ đô, đặc biệt đoạn từ Ngã Tư Sở - phường Hà Đông, nay cũng rất dễ thở.

Ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Phạm Hùng không còn cảnh chật ních xe cộ nối đuôi nhau dừng chờ đèn tín hiệu. Đây hiện là nút giao 4 tầng duy nhất của Hà Nội khi có đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đường Vành đai 3 trên cao và hầm cơ giới Thanh Xuân gặp nhau ở cùng một điểm.

Dù đường vắng, người tham gia giao thông hôm nay vẫn nghiêm túc chấp hành luật lệ, dừng chờ đèn xanh đúng vạch quy định. Nhờ có camera AI phạt nguội, cảnh vượt đèn đỏ ở ngã tư đã giảm rõ rệt dù là ngày nghỉ Tết.

Nút giao 3 tầng Trung Hòa nối Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long cũng thông thoáng thay vì cảnh ùn tắc diễn ra như cơm bữa vào ngày thường.

Đường Phạm Hùng đoạn từ ngã tư Khuất Duy Tiến đến Mạc Thái Tông chỉ thỉnh thoảng có dòng xe lướt qua.

Hầm chui Trung Hòa ngày thường ùn ứ xe cộ giờ cao điểm buổi sáng, vào 7h30 hôm nay lại vắng tanh.

Đường Trần Duy Hưng đoạn gần ngã ba Hoàng Đạo Thúy cũng vắng phương tiện lúc 7h30 sáng 29 Tết.

Cầu vượt Hoàng Minh Giám cùng thời điểm trên.

Nút giao "đau khổ" Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ bên chân tòa nhà Keangnam cao thứ 2 Việt Nam.

Giờ cao điểm thứ hai ngày 16/2 (29 Tết) khác hẳn với ngày thứ Hai bình thường tại nút giao này.

Đường Vành đai 3 trên cao ngày thường là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế ô tô khi luôn phải đối mặt với nạn ùn tắc không lối thoát, hôm nay xe chạy "một mình một đường".

Tương tự là nút giao cầu vượt Mai Dịch, đoạn Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu.

Ngã tư Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Hoàng cách nút giao Mai Dịch chưa đầy 1km cũng vắng vẻ xe cộ.

Tôn Thất Thuyết cũng là tuyến phố gây ám ảnh cho người đi ô tô khi mỗi lần thoát qua đây rất khó khăn vào giờ cao điểm.