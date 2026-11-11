Đợt rét đầu mùa tràn về Thủ đô, khiến các chợ quần áo lập tức tấp nập. Nguồn cung dồi dào cùng mức giá bình dân khiến giới trẻ dễ dàng mua sắm đồ mới, thay vì tích trữ quần áo mùa đông qua các năm như trước.