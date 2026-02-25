Rạng sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) sáng đèn thâu đêm khi hàng chục xe tải chở cá lóc từ các tỉnh miền Tây liên tục đổ về, phục vụ nhu cầu cúng vía Thần Tài tăng cao.

Theo ghi nhận của VietNamNet, từ tối đến khuya, từng đoàn xe tải chở cá lóc nối đuôi nhau vào các dãy nhà lồng chợ. Lượng hàng tăng gấp nhiều lần ngày thường, dồn vào khung giờ cao điểm khiến tiểu thương tất bật, quên cả ăn ngủ để nhập và kiểm tra hàng.