Theo ghi nhận của VietNamNet, từ tối đến khuya, từng đoàn xe tải chở cá lóc nối đuôi nhau vào các dãy nhà lồng chợ. Lượng hàng tăng gấp nhiều lần ngày thường, dồn vào khung giờ cao điểm khiến tiểu thương tất bật, quên cả ăn ngủ để nhập và kiểm tra hàng.