Những ngày đầu tháng 10/2026, công trường dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, (Phường Vườn Lài, TPHCM) nhộn nhịp với nhiều công nhân, máy móc đang gấp rút thi công.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ bên cạnh tuyến đường, hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhưng ít nhiều khó khăn do đường nhỏ hẹp, nhếch nhác. Tiểu thương kỳ vọng tuyến đường mới sẽ thay đổi diện mạo khu vực, giúp việc vận chuyển, kinh doanh được thuận tiện hơn.