Dù giá lá dong năm nay dao động 40.000-150.000 đồng/bó và được đánh giá chất lượng tốt, song sức mua của người dân giảm mạnh so với mọi năm.

Theo ghi nhận của VietNamNet, các sạp lá dong dọc đường Cách Mạng Tháng Tám (TPHCM) vẫn còn nhiều hàng nhưng khách thưa thớt dù Tết cận kề. Theo các tiểu thương, lượng mua của khách giảm từ khoảng 1.000 lá xuống dưới 500 lá. Doanh số giảm từ 1.000 thiên xuống còn 400 thiên nhưng vẫn ế.