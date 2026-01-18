Sáng 18/1, bờ kè kênh Tàu Hủ tại công viên Hưng Phú (phường Chánh Hưng, TPHCM) bị sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng.

Theo ghi nhận của VietNamNet, đoạn kè dài khoảng 50m, dọc kênh Tàu Hủ đổ sập hoàn toàn, kéo theo vỉa hè, bồn hoa và cây xanh. Lan can sắt biến dạng, nhiều cây bật gốc đe dọa an toàn người dân. Đáng lo ngại, mặt đường Ba Đình xuất hiện "hố tử thần" rộng 30m2, sụt sâu hơn 50cm với vết nứt kéo dài vào lòng đường.