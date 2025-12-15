Khoảng 15h ngày 14/12, hàng nghìn m3 đất đá bất ngờ sạt lở, vùi lấp hoàn toàn đoạn đường tại Km124+300 QL6 qua xã Mai Châu. Vụ việc khiến 3 người tử vong.

Ngay sau sự cố, các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, triển khai máy móc để tìm kiếm nạn nhân và san gạt đất đá. Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương xuyên đêm. Đến rạng sáng 15/12, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định gồm: ông Bùi Văn C. (52 tuổi); ông Bùi Văn T. (45 tuổi) và anh Phạm Đức T. (28 tuổi).

Sáng 15/12, sau nỗ lực san gạt, các phương tiện đã có thể lưu thông tạm thời qua khu vực sạt lở.

Theo lãnh đạo xã Mai Châu, vị trí xảy ra sạt lở vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do vách núi chưa ổn định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, đánh giá kỹ thuật để có phương án bảo đảm an toàn giao thông lâu dài.

Sau khi xảy ra vụ sạt lở, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cứu nạn. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung hỗ trợ gia đình nạn nhân và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi thông tuyến.

Nguồn ảnh: Công an Phú Thọ - ChaoVL - Hùng Mạnh.