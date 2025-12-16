Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, khu vực xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 6 hiện chưa hoàn toàn ổn định, vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đơn vị đã cử đoàn công tác xuống hiện trường đánh giá, nghiên cứu giải pháp khắc phục; đồng thời chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I theo dõi sát diễn biến, bố trí cảnh báo và tổ chức phân luồng khi cần thiết.

Theo ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I, vụ sạt lở xảy ra ngày 14/12 khiến 3 người tử vong là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra đột ngột. Trước đó, khu vực này không có dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sạt lở.

Quốc lộ 6 qua khu vực đồi núi cao, taluy dương lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Ảnh: Đường bộ Việt Nam

Ngoài vị trí vừa xảy ra tai nạn, trên Quốc lộ 6 hiện còn 5 điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông, gồm: Km118+660 – Km118+783; Km120+765 – Km120+850; Km127+963 – Km128+219; Km128+672,65 – Km128+864 (phải); Km138+437 – Km138+583.

Các vị trí này đang được sửa chữa, khắc phục; trong đó 3 điểm áp dụng giải pháp cạy bẩy đá kết hợp gia cố lưới thép bảo vệ mái taluy, 2 điểm còn lại xử lý bằng biện pháp cạy bẩy đá và gia cố hộ lan tôn sóng nhằm ngăn đất đá tràn xuống mặt đường.

Theo ông Thành, do địa hình đồi núi cao, taluy dương lớn, nền địa chất phức tạp, Quốc lộ 6 còn nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Một số vị trí có thể được phát hiện sớm để xử lý phòng ngừa, song không ít trường hợp sạt lở xảy ra đột ngột, kể cả trong điều kiện thời tiết khô ráo, không có mưa lớn.

Thực tế, hơn một năm qua, Quốc lộ 6 liên tiếp ghi nhận nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Trước vụ sạt lở tại Km124+300 vùi lấp 3 người khiến cả ba tử vong, trong mùa mưa năm 2024, đoạn Quốc lộ 6 qua Mộc Châu cũng xảy ra sạt lở lớn, đất đá tràn xuống mặt đường, đè trúng nhiều phương tiện, gây thương tích và thiệt hại nặng.

Theo đánh giá của một chuyên gia giao thông, công tác xử lý sạt lở trên Quốc lộ 6 hiện vẫn chủ yếu mang tính ứng phó sau sự cố. Việc thu dọn đất đá, khắc phục tạm thời chỉ giúp khôi phục lưu thông trong ngắn hạn, chưa giải quyết triệt để nguy cơ sạt lở tái diễn.

“Quốc lộ 6 không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch mà còn là mạch sống kinh tế – xã hội của khu vực Tây Bắc, kết nối với Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, cần sớm có giải pháp tổng thể, căn cơ nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này”, vị chuyên gia nhận định.