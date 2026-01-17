Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, công tác giải phóng mặt bằng của dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã hoàn thành 100%. Đây là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công. Theo ghi nhận của VietNamNet, dọc trục đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các dãy nhà san sát trước đây đã được tháo dỡ. 