Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) chính thức khởi công ngày 15/1 sau nhiều năm chờ đợi. Người dân TPHCM đặt kỳ vọng dự án sẽ đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào vận hành.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, công tác giải phóng mặt bằng của dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã hoàn thành 100%. Đây là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công. Theo ghi nhận của VietNamNet, dọc trục đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các dãy nhà san sát trước đây đã được tháo dỡ.