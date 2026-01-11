Theo ghi nhận của VietNamNet, sau hơn nửa năm thi công, dự án mở rộng đường Chu Văn An với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cơ bản đã hoàn thành các hạng mục nhưng việc di dời hạ tầng điện vẫn chậm tiến độ. 