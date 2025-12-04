Theo ghi nhận của VietNamNet, tuyến đường này trở thành "sa mạc bụi" khi nắng và lầy lội khi mưa, đe dọa sức khỏe cư dân tại các phường Long Bình, Đông Hòa (TPHCM). Nguyên nhân xuất phát từ việc thi công dự án Vành đai 3 cùng lưu lượng lớn xe tải hạng nặng, xe container ra vào cảng hàng ngày đã làm mặt đường nhỏ hẹp nhanh chóng hư hỏng.