Người dân 'bất an' khi sống chung cảnh bụi mù mịt trên đường ở TPHCM

Hơn một năm qua, đường Nguyễn Xiển (đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cảng Long Bình) xuống cấp nghiêm trọng, khiến cuộc sống hàng trăm hộ dân bị đảo lộn, sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng vì ô nhiễm khói bụi.