Bên cạnh đó, theo ghi nhận, tuyến đường Lương Ngọc Quyến dài khoảng 2km, rộng khoảng 5m, nhiều năm qua bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. 