Người dân TPHCM bức xúc vì bãi rác án ngữ trước cửa nhà, mùi hôi nồng nặc

Thời gian qua, người dân sống gần đường Lương Ngọc Quyến (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) rất bức xúc vì xuất hiện nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.