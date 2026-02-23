Công trình có tổng chiều dài 11,64 km, điểm đầu tại phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Cầu được thiết kế 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng mức đầu tư sơ bộ 18.299 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029.