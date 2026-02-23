Người dân mong chờ cầu Cát Lái sớm hoàn thành để hết cảnh ‘qua sông luỵ đò’

Sau hơn ba thập kỷ chờ đợi, dự án cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai chính thức khởi công hồi tháng 1/2026. Người dân hai bờ sông mong cầu sớm hoàn thành, chấm dứt cảnh "qua sông lụy đò".