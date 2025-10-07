logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Ba, 07/10/2025 - 09:06

Giao thông tê liệt vì ngập, người dân Hà Nội tranh thủ ăn ngô chờ di chuyển

Một loạt tuyến đường ngập úng nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều khó khăn, nhiều người tranh thủ ăn sáng lấy sức chờ di chuyển.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Mưa lớn do bão Matmo, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông khó khăn

image

Đường Hà Nội ngập sâu cả mét nước, CSGT làm điều đặc biệt cho người dân

image

Những thước phim ám ảnh do ngập lụt ngày 30/9 tại Hà Nội

image

Hà Nội 'phố như sông', người dân dựng rào cản nước, bệnh nhân lội ngập vào viện

VIDEO NỔI BẬT