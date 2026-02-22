Tại "điểm nóng" phà Cát Lái nối Đồng Nai với TPHCM, tình trạng ùn ứ kéo dài 2km trên đường Lý Thái Tổ xuất hiện ngay từ đầu giờ chiều.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho biết dự kiến hôm nay phà phục vụ hơn 55.000 lượt hành khách, vận hành 270 chuyến phà đôi/ngày.

Theo ghi nhận lúc 15h, dòng người và xe cộ theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM nhích từng chút một trong bầu không khí ngột ngạt.

Trên các xe máy, người lớn chở theo con nhỏ, phía trước, phía sau chất đầy balô, túi xách, thùng quà quê; có xe còn buộc thêm cả bao tải, thùng xốp lỉnh kỉnh, khiến việc di chuyển càng thêm vất vả giữa dòng xe đông đúc.

Sau hành trình dài từ quê trở lại TPHCM, nhiều trẻ nhỏ thấm mệt, gục đầu vào vai cha mẹ ngủ trên xe máy khi chờ phà.

Để giảm tải áp lực, lực lượng Thanh niên xung phong đã xuống khu vực cách bến hàng trăm mét bán vé thủ công, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi tại cổng.

Dưới lòng sông, các chuyến phà hoạt động hết công suất, liên tục cập bến để giải tỏa "biển người" đang kiên nhẫn xếp hàng dưới nắng.

Anh Hoàng Nam, một người dân quê Đồng Nai, chia sẻ trong mệt mỏi: "Tôi đi từ sớm nhưng vẫn phải đợi gần một tiếng mới xuống được phà. Chở theo con nhỏ và đồ đạc lỉnh kỉnh giữa trời nắng gắt thế này thực sự rất vất vả".

Trong khi đó, chị Minh Thư (ngụ phường Cát Lái) dù chọn hướng đi phà cho gần nhưng cũng không khỏi bất ngờ trước lượng người đổ về quá lớn, chị cho rằng nếu không có nhân viên bán vé trực tiếp trên đường thì cảnh ùn tắc có lẽ còn tồi tệ hơn.

Nhiều người mất kiên nhẫn rời khỏi ô tô đang xếp hàng chờ đợi để đi bộ lên phà.

Tại cửa ngõ phía Tây, đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn TPHCM ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến từ sau 15h. Xe khách, ô tô con và xe máy nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm về trung tâm thành phố.

Nhiệt độ hắt lên từ mặt đường nhựa khiến nhiều gia đình mệt mỏi, phải tấp vào lề, tìm bóng râm dưới gầm cầu vượt bộ hành để nghỉ ngơi, giải khát.

Anh Huỳnh Văn Khải (quê An Giang) cho biết đã xuất phát từ 5h và sau 10 tiếng di chuyển ròng rã, họ mới đặt chân tới địa phận TPHCM.

"Đi từ sớm cho mát nhưng càng về trưa càng nắng cháy da, đường lại đông nên giờ này mới tới đây. Mệt thì có mệt nhưng về quê ăn Tết với cha mẹ vui lắm. Giờ chỉ mong năm mới làm ăn khá hơn để lo cho con cái", anh Khải bộc bạch.

Mặc dù lượng xe cộ lưu thông rất đông, nhưng theo ghi nhận thực tế, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại các nút giao thông quan trọng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm để phân luồng và điều tiết giao thông hiệu quả.

Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và tổ chức điều tiết giao thông tại các tuyến cửa ngõ, khu vực trọng điểm nhằm hạn chế tối đa ùn tắc, hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi và an toàn trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.



