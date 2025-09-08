Người dân mong chờ con đường dài 2,5km ở TPHCM thi công hơn 10 năm sớm về đích

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của (phường An Khánh) dài 2,5km được khởi công từ tháng 4/2015. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi công, công trình vẫn ngổn ngang, chưa thể hoàn thành.