Theo ghi nhận của VietNamNet, hiện tại, dọc tuyến đường vẫn còn nhiều lô cốt rào chắn kéo dài, hoạt động thi công diễn ra "nhỏ giọt". Tình trạng này gây cản trở nghiêm trọng cho giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.