Giá cả, đầu ra ổn định

Những ngày đầu tháng 9, người nông dân ở thủ phủ sầu riêng Krông Pắc đang tích cực thu hoạch vụ mùa 2025. Đây được xem là mùa sầu riêng có giá cả ổn định nhất trong nhiều năm qua.

Gia đình ông Lê Công Lộc (SN 1972, trú tại thôn 6B, xã Krông Pắc) trồng 100 cây sầu riêng, vụ mùa năm 2024 sản lượng đạt 15 tấn quả. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi và với kinh nghiệm chăm sóc, ông Lộc ước tính sẽ thu về khoảng 20 tấn quả.

Ông Lộc cho biết, từ đầu mùa đến nay giá sầu riêng luôn đạt gần 60.000 đồng/kg, so với những năm trước thì năm nay giá sầu riêng ổn định hơn. Trừ hết chi phí, gia đình ông Lộc thu lời khoảng 1 tỷ đồng.

Ông Lộc vui mừng vì sầu riêng được mùa, được giá. Ảnh: Hải Dương

Ông Lộc nhẩm tính, chi phí chăm sóc hàng năm cho một cây sầu riêng rơi vào khoảng 1 triệu đồng. Bình quân mỗi cây sầu riêng cho từ 1 tạ đến 2 tạ quả, với mức giá xấp xỉ 60.000 đồng/kg, mỗi cây sầu riêng cho thu lời từ 5 đến 10 triệu đồng.

“Mùa sầu riêng năm nay, trên địa bàn thôn rất nhiều gia đình có thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. So với cây hồ tiêu trước đây, cây sầu riêng cho thu nhập hiệu quả và bền vững hơn nhiều. Sầu riêng đã mang lại cuộc sống sung túc không chỉ cho gia đình tôi mà cho tất cả người dân trong vùng”, ông Lộc chia sẻ.

Tương tự, vườn sầu riêng 65 cây của gia đình ông Nguyễn Hương (thôn 6, xã Krông Pắc) cũng đang vào mùa thu hoạch, hứa hẹn mang lại gần 12 tấn quả.

Ông Hương ước tính, với giá sầu riêng hiện tại, gia đình ông thu về khoảng 600 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống gia đình ông và việc học hành của các con được đảm bảo.

Quốc lộ 26 trở thành “con đường sầu riêng” khi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe mua bán sầu riêng đi qua. Ảnh: Hải Dương

Nhộn nhịp 'con đường sầu riêng'

Vụ thu hoạch sầu riêng tại Krông Pắc (Đắk Lắk) đang diễn ra rất sôi động. Quốc lộ 26 trở thành “con đường sầu riêng” khi hàng nghìn phương tiện chở sầu riêng và thương lái tấp nập qua lại mỗi ngày. Ngoài ra, sự xuất hiện dày đặc của các cơ sở thu mua càng khẳng định sức hút của loại trái cây đặc sản này.

Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 3/9 cho thấy, quốc lộ 26 đoạn nối từ phường Tân Lập đến xã Krông Pắc dài khoảng 28km đã trở thành tuyến đường nhộn nhịp bậc nhất Đắk Lắk với dãy dài container, xe chở sầu riêng đậu kín hai bên đường.

Bên trong mỗi kho thu mua sầu riêng, hàng chục công nhân đang làm việc suốt ngày đêm để kịp chuyến hàng.

Anh Nguyễn Xuân Bằng (SN 1982), một thương lái chuyên thu mua sầu riêng nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kể rằng, những ngày qua công ty anh liên tục thu mua sầu riêng của người dân để phân loại xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong đó, công ty chủ yếu mua sầu riêng ở xã Krông Pắc.

Công nhân thu mua sầu riêng làm việc xuyên ngày đêm. Ảnh: Hải Dương

Theo anh Bằng, từ ngày 25/8 đến nay, giá sầu riêng dao động từ 55.000 đến 65.000 đồng/kg. Công ty của anh Bằng cũng thu mua theo giá thị trường, không để người dân bị thiệt thòi.

"Tôi đã mua bán sầu riêng được 4 năm, nhưng chưa năm nào thị trường lại nhộn nhịp như vậy. Không chỉ công ty tôi, hàng trăm doanh nghiệp khác cũng tập trung về Krông Pắc để thu mua sầu riêng. Mùa sầu riêng năm nay, nhờ giá cả ổn định, chất lượng được nâng lên nên cả thương lái và người dân đều vui vẻ, phấn khởi", anh Bằng nói.

Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc, thông tin, vụ sầu riêng năm nay có nhiều thuận lợi như giá cả tốt, chất lượng quả đồng đều, thời tiết thuận lợi.

Đặc biệt, thị trường tiêu thụ rất linh hoạt nên người dân lựa chọn những quả đạt chuẩn bán với giá cao, còn loại chưa đạt vẫn có thể bán cho các đơn vị cấp đông. Điều này đảm bảo đầu ra và tối đa hóa lợi nhuận cho bà con.

Người dân tấp nập mua bán sầu riêng ở Km 25, quốc lộ 26. Ảnh: Hải Dương

Trong đó, xã Krông Pắc không chỉ là nơi đầu tiên trồng sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk mà còn trở thành trung tâm thu mua, đóng gói xuất khẩu cho cả khu vực.

"Chúng tôi tự hào được mệnh danh là 'thủ phủ sầu riêng'. Các cơ sở tại Krông Pắc vừa thu mua sầu riêng của tỉnh, vừa bao tiêu sản phẩm cho các tỉnh bạn như Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai... tạo nên một thị trường vô cùng sôi động. Cũng nhờ trái sầu riêng mà cuộc sống bà con ngày càng ấm no, buôn làng thay da đổi thịt từng ngày", ông Đại nói.

Theo thống kê, toàn xã Krông Pắc hiện có 2.800 ha sầu riêng, sản lượng năm 2025 ước đạt 42.000 tấn. Trước khi bước vào mùa vụ 2025, chính quyền xã đặc biệt chú trọng đến việc quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo uy tín và chất lượng.

Thời gian qua, sầu riêng ở một số địa phương khác bị phát hiện nhiễm chất vàng O và cadimi gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân và thương lái. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và xã Krông Pắc nói riêng đến nay chưa phát hiện sầu riêng bị nhiễm các loại chất cấm trên.