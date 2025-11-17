Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết (TPHCM) từ 7m lên 27m kết hợp xây dựng công viên ven kênh Tẻ có tổng mức đầu tư 5.621 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Theo đề xuất, tuyến đường dài hơn 3,4km từ Bến Vân Đồn đến cầu Tân Thuận (TPHCM) sẽ được nâng cấp từ 2 làn xe (rộng 7m) lên 6 làn xe (rộng 27m). Dự án bao gồm xây dựng cầu mới qua rạch Nguyễn Kiệu, hệ thống kè bảo vệ bờ, bến tàu giao thông thủy nội địa, công viên cây xanh ven kênh và mở rộng cầu Nguyễn Kiệu lên 25m.