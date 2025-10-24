Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án đầu tư hạ tầng khu vực bờ Tây sông Sài Gòn (từ thượng lưu cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm 4).

Trong đó, trọng tâm là dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1 – công trình đã 120 năm tuổi.

Đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc bờ Tây sông Sài Gòn, từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Ảnh: TK

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn dài khoảng 2,5km chạy dọc bờ Tây sông Sài Gòn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận lâu nay được xem là trục giao thông huyết mạch nối khu vực trung tâm với các quận phía Nam. Tuy nhiên, với mặt cắt hiện hữu chỉ từ 8 đến 14m, tuyến đường này thường xuyên quá tải, trái ngược với quy mô 30 - 40m theo quy hoạch.

Để chấm dứt tình trạng này, Sở Xây dựng đề xuất thành phố đầu tư khoảng 2.950 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường lên quy mô 6 - 8 làn xe.

Giải pháp kỹ thuật đồng bộ được đưa ra là kết hợp xây dựng hầm chui Hoàng Diệu với quy mô tối thiểu 4 làn xe, nhằm hóa giải "nút thắt cổ chai" và tăng cường khả năng thông hành cho trục đường cửa ngõ này.

Dự án bao gồm việc xây dựng mới cầu Tân Thuận 1 là yêu cầu cấp thiết. Cây cầu được xây dựng từ năm 1905, có tuổi đời 120 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng và không còn đáp ứng được khả năng chịu tải của hệ thống giao thông hiện đại.

Công trình mới sẽ đảm bảo sự đồng bộ về kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối liên vùng. Đề xuất này cũng nằm trong chiến lược phát triển không gian đô thị tổng thể.

Theo quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, khu vực ven sông Sài Gòn được định vị là trục cảnh quan đô thị chủ đạo. Đường Nguyễn Tất Thành sẽ không chỉ là tuyến giao thông mà còn là một tuyến cảnh quan ven sông, chia sẻ lưu lượng với các trục Bắc – Nam, đồng thời tạo ra không gian mở để người dân dễ dàng tiếp cận với bờ sông.

Song song với việc mở rộng đường, khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội sau khi di dời sẽ được chuyển đổi công năng thành cảng hành khách quốc tế và công viên công cộng đa chức năng, tạo nên một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và du lịch.

Khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội. Ảnh: TK

Để đảm bảo tính tổng thể, Sở Xây dựng kiến nghị thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho toàn bộ khu vực bờ Tây sông Sài Gòn.

Về tiến độ, Sở cũng đề nghị Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư trong tháng 10/2025.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống cầu – đường – cảng sẽ góp phần quan trọng vào tái cấu trúc không gian đô thị ven sông, biến khu vực này thành một trục giao thông – thương mại – cảnh quan hiện đại, giảm áp lực cho các tuyến đường trung tâm và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho thành phố trong giai đoạn tới.