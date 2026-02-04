Theo ghi nhận của VietNamNet, các hộ dân sinh sống ven rạch Xuyên Tâm đã hoàn tất việc di dời để nhường đất cho dự án. Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm kéo dài và tạo không gian sống mới cho người dân thành phố.