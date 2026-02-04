Người dân tháo dỡ nhà, kỳ vọng rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM sớm hồi sinh

Nhiều hộ dân ven rạch Xuyên Tâm (phường Gia Định, TPHCM) đã khẩn trương tháo dỡ nhà cửa và bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo hơn 17.230 tỷ đồng.