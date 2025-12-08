Nhiều năm qua, người dân ven rạch Ông Bé và Bà Lớn (TPHCM) phải thấp thỏm sống trong cảnh ô nhiễm, sạt lở...

Theo ghi nhận của VietNamNet, hiện trạng các tuyến rạch này bị rác thải bồi lắng, một số vị trí bị nhà dân lấn ra lòng rạch, bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường và chưa đảm bảo khả năng tiêu thoát nước. Ngoài ra, nhiều nhà ven kênh khu vực này cũng có dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng khiến người dân sống trong cảnh thấp thỏm.