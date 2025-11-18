Sáng 18/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức lễ khởi công Gói thầu XL-01 và XL-02 thuộc dự án trọng điểm “Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm”.

Dự án rạch Xuyên Tâm được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài tổng cộng 8.865m, bao gồm các hạng mục nạo vét lòng rạch; xây dựng kè bảo vệ bờ; hệ thống thu gom nước thải; đường giao thông dọc tuyến rạch; công viên, mảng xanh; hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng.

Toàn bộ dự án được chia thành ba gói thầu xây lắp. Gói thầu XL-03 (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3 km) đã khởi công từ tháng 5/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công để đảm bảo tiến độ.

Hôm nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM phối hợp với nhà thầu khởi công hai gói thầu còn lại. Gói thầu XL-01, với kinh phí 1.160 tỷ đồng, gồm đoạn từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy (dài khoảng 2,94km), thuộc địa bàn phường Gia Định và phường Bình Thạnh.

Gói thầu XL-02 có kinh phí 1.210 tỷ đồng, gồm đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến (dài khoảng 4,513km), thuộc phường Bình Thạnh và phường Bình Lợi Trung.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các gói thầu xây lắp và công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: TK

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường khẳng định, rạch Xuyên Tâm là dự án hạ tầng quan trọng của thành phố, phạm vi ảnh hưởng lớn, liên quan hơn 2.000 hộ dân.

Ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tăng cường nguồn lực, rút ngắn tiến độ thi công. Cụ thể, gói thầu XL03 cần hoàn thành vào tháng 9/2026 thay vì tháng 11/2026. Hai gói thầu XL01 và XL02, vừa khởi công, phải phấn đấu hoàn thành trong năm 2027 thay vì 2028. Ông yêu cầu triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, tổ chức làm việc 3–4 ca nếu cần, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ để bù thời gian chậm.

Về vốn, năm 2025, TPHCM đã bố trí 1.800 tỷ đồng nhưng giải ngân mới đạt gần 50%, cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 100% kế hoạch. Về mặt bằng, chính quyền bốn phường phải bàn giao trong tháng 11, các vấn đề tái định cư, bồi thường cần báo cáo kịp thời. Các sở ngành liên quan cần hỗ trợ chủ đầu tư trong giám sát chất lượng, bố trí vốn, điều chỉnh quy hoạch.

Rạch Xuyên Tâm là rạch dài nhất ở trung tâm TPHCM đi qua nhiều khu dân cư. Ảnh: TK

Những năm qua, rạch Xuyên Tâm đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân. Ảnh: TK