Sáng 10/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, rạch Đá Đỏ là một tuyến kênh thoát nước quan trọng thuộc khu vực phía đông của TPHCM. Rạch nằm giữa tuyến đường Võ Nguyên Giáp với đường Song Hành, chảy qua địa bàn các phường An Khánh và Bình Trưng.

Rạch này đóng vai trò then chốt trong việc tiêu thoát nước mưa và nước thải ra sông Sài Gòn. Tuy nhiên, trong nhiều năm, rạch đã bị xuống cấp, bồi lắng và lấn chiếm, dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng cho các khu dân cư lân cận.

Con rạch phủ kín cỏ dại, lục bình tạo thành 'điểm nghẽn' khiến việc lưu thoát nước bị ảnh hưởng. Do đó, tuyến đường Song Hành và Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực thường xuyên bị ngập úng mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc đi lại của người dân.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM, tổng chiều dài rạch được nạo vét là 1.760m, chiều rộng đáy rạch từ 15 đến 22,5m, chiều sâu trung bình khoảng 1m. Công trình nằm trên địa bàn hai phường An Khánh và Bình Trưng.

Song song với việc khơi thông dòng chảy, dự án sẽ xây dựng 1.570m kè hai bên bờ rạch và lắp đặt hệ thống thoát nước kiên cố, bao gồm hai tuyến cống ngầm lớn có đường kính D1200mm và D1000mm. Mục tiêu chính là tăng cường khả năng tiêu thoát nước mưa và ngăn ngừa tình trạng ngập úng, góp phần kiến tạo cảnh quan đô thị.

Ngoài các hạng mục kỹ thuật, dự án còn bao gồm xây dựng đường dạo bộ ven rạch, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng mới, tất cả nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân và phát triển đô thị bền vững. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2026.