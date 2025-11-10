Người dân TPHCM chất thêm bao cát ngăn triều cường dâng cao

Triều cường tiếp tục dâng cao tối 7/11 tại TPHCM. Người dân ở bán đảo Thanh Đa phải túc trực, đắp bao cát gia cố bờ bao, ngăn nước tràn vào nhà.