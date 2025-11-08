Tối 7/11, triều cường dâng cao ngày thứ ba trong tháng, khiến nhiều tuyến đường trũng thấp ven sông tại TPHCM bị ngập. Đặc biệt, tại khu bán đảo Thanh Đa — nơi được bao quanh bởi sông Sài Gòn — mực nước dâng cao, nhiều đoạn trên đường Bình Quới ngập lút bánh xe.

XEM CLIP:

Nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh ven sông bị ngập nước. Bà Hà Thị Hoàng Anh cho biết, theo chu kỳ, năm nào cũng có ba tháng bị ngập, mỗi tháng khoảng chục ngày. Tuy nhiên, năm nay mực nước dâng cao hơn năm trước cả chục cm.

Căn bếp nhà bà Hoàng Anh nằm ở vị trí trũng nên bị ngập rất sâu, có thời điểm nước dâng cao gần 1m.

Nơi ngập sâu nhất do triều cường là đoạn đường dẫn vào khu du lịch Bình Quới 2, gần bến phà Bình Quới.

Người dân dù đã chuẩn bị từ những đợt ngập trước vẫn phải túc trực trước cửa nhà, gia cố lại bờ bao và xếp gạch chặn để ngăn nước tràn vào.

Chị Toàn tất bật chất thêm hàng bao cát trước cửa để ngăn nước. Chị kể, chiều 6/11 nước bắt đầu dâng từ khoảng 16h, còn ngày 7/11 đến hơn 19h mới lên nhưng lại cao hơn hẳn, tràn qua cả bờ bao cũ. Suốt ngày, người dân trong xóm thay nhau gia cố bờ bao, nào ngờ tối đến nước dâng ngập tới đầu gối.

Nhiều hộ dân phải dùng máy bơm, liên tục hút nước ngập trong nhà ra ngoài đường để hạn chế thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng ngồi trước hiên nhà chờ nước rút. Bà cho biết, chưa kịp lau dọn hết nước hôm qua thì nay nước lại tràn vào. Các con bà phải mua cát về đắp thêm bờ bao để ngăn nước.

Khu vực nhà bà Hồng thấp hơn mặt đường khoảng nửa mét. Con trai bà vừa xây thêm bờ tường cao hơn 30cm để ngăn nước, nhưng lớp vữa chưa kịp khô thì đợt triều mới đã dâng quá cao.

Bà con nơi đây vất vả nhất là khi ô tô chạy qua, tạo sóng mạnh khiến nước vượt qua các lớp chặn và tràn vào nhà. Có người phải đứng ngoài đường nhắc xe đi chậm để nước khỏi dội thêm.

Tối muộn, nhiều người vẫn đứng trước cửa chờ nước rút. Dù đã quen với cảnh triều cường dâng, năm nay ai cũng ngao ngán vì mực nước cao bất thường, lo ngại các đợt triều tới sẽ còn phức tạp hơn.