Chiều 6/11, triều cường dâng cao khiến nhiều con đường ở khu vực phía Nam TPHCM ngập mênh mông nước.

Từ 16h, nước từ các con sông, kênh lớn bắt đầu dâng cao khiến những tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng... bị ngập sâu. Thời điểm này cũng trùng với giờ tan tầm nên việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Nước ngập khoảng 40cm, sóng đánh dạt hai bên, hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải dắt xe đi bộ trong làn nước lênh láng.

Đến 17h, đường Phạm Hữu Lầu cùng các tuyến đường xung quanh gần như biến thành sông, nhiều ô tô, xe máy di chuyển chậm.

Nước đã "nuốt chửng" toàn bộ mặt đường, vỉa hè và tiếp tục dâng lên nhanh chóng. Điểm ngập sâu nhất của đường Phạm Hữu Lầu nằm gần giao lộ 15B và D1.

Hai nữ sinh dìu tay nhau lội nước trên vỉa hè dò đường về nhà.

Anh Nguyễn Trí Thưởng cùng con trai dựng bạt chặn cửa, bơm nước liên tục. Cạnh đó người dân đứng chắn tại khu vực hố sâu để cảnh báo người đi đường.

Anh Phạm Thế Bảo cho biết, căn nhà của anh đang bị ngập sâu do mực nước năm nay cao hơn nhiều so với năm trước. “Chưa bao giờ tôi thấy nước dâng cao như vậy, dù nền nhà đã cao hơn mặt đường khoảng 50-60 cm”, anh nói. Gia đình anh bán tạp hoá nên không tránh khỏi bị ướt nhiều đồ đạc. “Sáng triều lên, tối cũng ngập”, anh chia sẻ.

Tối muộn, người dân vẫn bì bõm lội nước về nhà. Theo cơ quan khí tượng, đây là kỳ triều cường cao trong năm, có thể kết hợp với mưa lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Sau khi dựng tấm nhựa chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào, Uyên và Hiếu tranh thủ ăn tối trong quán nước nhỏ trên đường Phạm Hữu Lầu. Cả hai cho biết, triều cường dâng cao nhiều ngày qua khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng, quán vắng khách hơn thường lệ.

Trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn vượt báo động 3 từ 0,17-0,28m. Sáng 6/11, trạm Phú An đạt 1,78m - cao hơn mức kỷ lục 1,77m ghi nhận hồi cuối tháng 10. Hôm nay, đỉnh triều tại Phú An và Nhà Bè dự báo 1,77-1,8m trong khung 17h-19h.