Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 18h, tại đường Bình Quới (phường Bình Quới, TPHCM), mực nước ngập sâu khoảng 50cm, sóng đánh dạt cả hai bên đường. Hàng loạt phương tiện giao thông chết máy, buộc người dân phải dắt xe đi bộ trong làn nước lênh láng.