Sáng 9/10, UBND TP Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) kết hợp vốn đối ứng từ ngân sách TP Hà Nội.

Tuyến có chiều dài 10,84km, gồm 1,94km đi trên cao và 8,9km đi ngầm, với 10 nhà ga: C1 - Xuân Đỉnh, C2 - Ngoại Giao Đoàn, C3 - Tây Hồ Tây, C4 - Bưởi, C5 - Quần Ngựa, C6 - Bách Thảo, C7 - Hồ Tây, C8 - Hàng Đậu, C9 - Hoàn Kiếm và C10 - Trần Hưng Đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: N. Huyền

Trong đó, Depot Xuân Đỉnh có diện tích 11,3ha, là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, đào tạo vận hành. Đồng thời, Depot này được phát triển thành điểm TOD thí điểm đầu tiên của Hà Nội, kết hợp khu trung chuyển với thương mại, dịch vụ, nhà ở hỗn hợp, tạo cực tăng trưởng mới phía Bắc thành phố. Với mô hình TOD, mỗi nhà ga sẽ trở thành trung tâm kết nối giao thông, thương mại, du lịch và văn hóa.

Đặc biệt, ga ngầm C9 - Hồ Hoàn Kiếm gồm 4 tầng, kết nối trực tiếp với không gian ngầm 3 tầng của Quảng trường - Công viên phía Đông hồ, được định hướng trở thành mô hình TOD lõi trung tâm - giao thoa giữa giao thông ngầm, không gian công cộng và di sản đô thị.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhận định, tuyến metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sẽ là “mạch máu xanh” của Thủ đô, kết nối giá trị lịch sử - văn hóa của Thăng Long - Hà Nội với nhịp sống năng động của thời đại mới.

Ông Tuấn cũng đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, thi công khẩn trương, an toàn, đúng quy định và tiến độ, hạn chế ảnh hưởng giao thông khu vực công trường.