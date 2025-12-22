UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của hồ sơ báo cáo giữa kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo phương án mới, tổng chiều dài tuyến chính được điều chỉnh tăng lên 11,269km. So với phương án được duyệt cũ dài 11,042km, tuyến metro này kéo dài thêm hơn 200m.

Đường Trường Chinh, nơi tuyến metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến đi qua. Ảnh: TK

Đồng thời, tuyến metro Bến Thành - Tham Lương cũng bổ sung ga Bến Thành vào phạm vi dự án, khác với thiết kế cơ sở cũ. Điều này nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ và liền mạch giữa tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và số 2 ngay tại khu vực trung tâm.

Với việc điều chỉnh này, tuyến metro số 2 có điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại depot Tham Lương. Tuyến chủ yếu đi trong phạm vi đất giao thông của các tuyến đường Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh.

Dự án đi qua 14 phường gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Đông Hưng Thuận.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng quyết định điều chỉnh mặt bằng các ga trung chuyển như Tao Đàn, Bảy Hiền và Bà Quẹo. Việc này nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối trực tiếp với các tuyến metro quy hoạch khác (tuyến số 3, 5 và 6);

Điều chỉnh đường hầm nhỏ hơn với kích thước đường hầm khoan ngầm (TBM) giảm đường kính ngoài từ 6,8m xuống còn 6,4m. Việc này giúp giảm khối lượng, thời gian xây dựng, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu ảnh hưởng rung động đến móng nhà dân phía trên trong quá trình thi công;

Điều chỉnh thu gọn Depot Tham Lương từ 22,31ha xuống khoảng 17,35ha. Diện tích còn lại khoảng 5ha sẽ được tận dụng làm mặt bằng công trường, tập kết vật tư phục vụ thi công tuyến chính.

Đáng chú ý, dự án metro số 2 sẽ được nâng cấp mục tiêu vận hành tự động từ cấp độ GOA2 lên GOA4 (hoàn toàn tự động), nhằm tăng cường khả năng quản lý và vận hành hiệu quả hơn.

Metro số 2 sẽ nối vào ga Bến Thành của tuyến metro số 1. Ảnh: Nguyễn Huế

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án metro Bến Thành - Tham Lương đã hoàn thành 100%. Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức khởi công toàn tuyến trước ngày 15/1/2026.