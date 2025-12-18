Sáng 18/12, Ban Quản lý (BQL) đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) tổ chức buổi gặp mặt, thông tin về tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sau một năm đưa vào vận hành chính thức và việc triển khai các dự án đường sắt đô thị sắp tới.

Ông Phan Công Bằng - Trưởng BQL đường sắt đô thị TPHCM thông tin về tiến độ metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: TK

Về dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, ông Phan Công Bằng - Trưởng BQL đường sắt đô thị TPHCM cho biết, đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Dự kiến, đến đầu năm 2026, công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ hoàn tất và dự án sẽ khởi công vào ngày 15/1/2026.

Theo lãnh đạo MAUR, tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài 11,269km, trong đó đoạn đi ngầm dài 9,255km, đoạn đi trên cao dài 0,846km, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP. Toàn tuyến có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu Depot.

"Đây là dự án trọng điểm đầu tiên của TPHCM áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188, có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và đi qua khu vực đô thị có mật độ dân cư cao. Thời gian qua, UBND thành phố đã chấp thuận phương án công nghệ áp dụng cho tuyến metro số 2, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án", ông Phan Công Bằng thông tin.

Lãnh đạo MAUR cũng cho hay, theo phương án được đề xuất, tuyến metro này sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, tức là vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu. Việc lựa chọn công nghệ mới tuân thủ các nguyên tắc: áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp công nghệ tiên tiến, đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Sau khi hoàn thành, tuyến metro số 2 sẽ đóng vai trò trục xương sống kết nối khu vực trung tâm với khu vực Tây Bắc thành phố, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng trên hành lang Đông – Tây, dọc theo trục Bến Thành – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh – Tham Lương.

Tuyến này cũng được kỳ vọng giúp tăng cường kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác theo quy hoạch, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Metro Bến Thành - Suối Tiên đón gần 19 triệu lượt khách sau 1 năm vận hành. Ảnh: MQ

Metro Bến Thành – Suối Tiên đón gần 19 triệu lượt khách sau 1 năm vận hành

Theo thông kế của Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị (HURC), sau 1 năm (từ 22/12/2024 đến 15/12/2025), tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đã vận hành hơn 78.000 lượt tàu, phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách; trung bình mỗi tháng phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, mỗi ngày khoảng 52.000 lượt khách và lên đến 110.000 lượt vào dịp lễ Tết.

HURC cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, đơn vị sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành metro Bến Thành – Suối Tiên theo hướng tăng tần suất và kéo dài thời gian chạy tàu.

Cụ thể, ngày 24/12 (Lễ Giáng sinh), ngày 31/12, công ty điều chỉnh tăng từ 243 lên 264 chuyến, thời gian hoạt động từ 5h đến 23h.

Ngày 1/1/2026 (Tết Dương lịch), HURC vận hành 276 chuyến. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu di chuyển sau thời điểm bắn pháo hoa, công ty bố trí 20 chuyến tàu trong khung giờ từ 0h30 đến 2h và tiếp tục chuyên chở 256 chuyến từ 5h30 đến 23h30.