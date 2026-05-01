Tối 30/4, hàng nghìn người dân TPHCM và du khách mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt chào mừng 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Theo ghi nhận của VietNamNet, đúng 21h, các giàn pháo hoa hỏa thuật đồng loạt được bắn lên tại đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và toà nhà SaiGon Marina (phường Sài Gòn). Màn pháo hoa kéo dài 15 phút với màu sắc rực rỡ, tạo nên bầu không khí sôi động, lung linh và náo nhiệt.