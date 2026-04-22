Ngày 22/4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên địa bàn vào tối 30/4 để phục vụ người dân, nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại phường Trấn Biên và phường Bình Phước trong khung giờ từ 21h đến 21h15.

Cùng thời điểm, Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với quy mô 90 giàn tại 10 địa phương vừa được công nhận là phường mới gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài hoạt động bắn pháo hoa, Đồng Nai còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân trong dịp lễ.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, chuỗi hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục, ôn lại truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường.