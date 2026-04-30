Sáng 30/4, tại đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM), các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM đã chuẩn bị hơn 1.200 quả pháo tầm cao, 60 dàn pháo tầm thấp và 10 dàn hỏa thuật để tạo chiều sâu cho màn trình diễn pháo hoa.

Theo ghi nhận của VietNamNet, từ sáng sớm, các chiến sĩ dân quân đã có mặt để chuẩn bị lắp đặt trận địa pháo hoa, đảm bảo tiến độ.

Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm.

Những quả pháo tầm cao nhiều màu sắc được đấu nối chắc chắn, sẵn sàng bừng sáng vào tối nay.

Các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ và chuyên gia kỹ thuật phối hợp nhịp nhàng dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy tại hiện trường.

Anh Mai Hữu Đô (chiến sĩ dân quân địa phương) cho biết đây là lần đầu tham gia chuẩn bị trận địa pháo hoa. Anh đã có mặt từ sáng sớm để kịp tiến độ thi công lắp đặt và bảo vệ nghiêm ngặt trận địa trước giờ bắn pháo hoa.

Màn pháo hoa năm nay còn có sự kết hợp chặt chẽ với âm nhạc. Chương trình gồm 4 bản nhạc (3 - 5 phút mỗi bài), trong đó bản cuối mang âm hưởng hào hùng, tái hiện không khí chiến thắng của ngày 30/4 lịch sử.

Công tác đảm bảo an ninh và an toàn kỹ thuật được đặt lên hàng đầu. Các chiến sĩ tuân thủ nghiêm quy trình thi công, lắp đặt trước rồi nạp pháo sau để hạn chế rủi ro.

Điểm đột phá trong màn biểu diễn năm nay nằm ở cách thiết kế hiệu ứng, thay vì bắn ngang, hệ thống pháo được bố trí theo trục dọc của tòa nhà, tạo hình “cánh bướm” xòe rộng.

Các tầng pháo sẽ được kích hoạt đồng loạt, tăng nhịp độ và tạo cảm giác dồn dập, liên tục. Những hiệu ứng quen thuộc như bông lúa, bướm, hoa sen vẫn được giữ lại nhưng được thể hiện theo cách mới, hiện đại và bắt mắt hơn.

Tâm điểm màn trình diễn là tòa nhà Saigon Marina IFC với hiệu ứng thị giác nổi bật, phối hợp cùng điểm bắn tại An Khánh. Khu vực này được trang bị gần 12.000 ống pháo, chủ yếu là pháo tầm thấp và hiệu ứng hỏa thuật.