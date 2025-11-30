Sáng 30/11, lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TPHCM) với chủ đề “Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng” chính thức được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Năm nay, lễ hội được mở rộng quy mô, đồng thời có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa phục vụ người dân và du khách.

Đua ghe Ngo là môn thể thao gắn liền với lễ hội Ok Om Bok của cộng đồng Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long. Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã trở thành sự kiện quen thuộc của người dân TPHCM, được tổ chức thường niên từ năm 2023.

Từ năm nay, lễ hội chính thức nằm trong chuỗi l

ễ hội Sông nước TPHCM. Chuỗi sự kiện này là hình mẫu kết hợp di sản - du lịch - kinh tế, tôn vinh văn hóa sông nước đặc trưng của TPHCM và Nam Bộ, đồng thời tạo nên sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thúc đẩy du lịch đường thủy và thương mại đô thị.