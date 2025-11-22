TPHCM: Triệu tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung

Trước diễn biến thiên tai gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung những ngày qua, tinh thần “tương thân tương ái” ở TPHCM tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.