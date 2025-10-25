Tối 24/10, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao, vượt mức báo động, nước tràn qua bờ kè đổ vào nhiều khu dân cư, làm ngập sâu đường Bình Quới – trục chính của bán đảo Thanh Đa.

Người dân bì bõm dắt xe qua đoạn nước ngập hơn nửa bánh.

Nhiều khu vực ven sông ngập sâu tới cả mét. Em Nguyễn Trọng Thắng cùng người thân lội nước, vác vali và đồ đạc sang nhà người quen để ngủ nhờ.

Bà Thi Thu Trân, sống trên đường Bình Quới nói: “Chưa bao giờ thấy nước dâng cao như vậy. Hai hôm nay triều lên suốt đêm, đến tận 8h sáng mới rút. Việc đưa con đi học rất khó khăn. Tối về chúng tôi lại phải bì bõm lội nước, cực lắm”.

Anh Hoàng liên tục múc nước từ trong nhà đổ ra ngoài, nhưng nước triều tràn vào mỗi lúc một mạnh, ngập quá bậc thềm.

Gần đó, anh Nguyễn Hoàng Lâm cho biết, gia đình bán tạp hoá nên mỗi khi nước dâng phải kê hàng hóa và đồ đạc lên cao. “Hôm trước không kịp kê, nước ngập sâu làm hư hai chiếc tủ gỗ”, anh nói.

Khắp các con hẻm dọc đường cũng ngập ngụa nước.

Người đi đường liên tục nhắc nhau không vào sâu bên trong, vì khu vực ven bờ sông nước đã ngập tới bụng, nhiều xe chết máy nằm la liệt. Một số người phải quay đầu tìm đường khác, số khác dắt bộ giữa dòng nước đục.

Cả tuyến đường trục chính bị ngập kéo dài hơn 5km, nhiều xe chết máy nằm la liệt. Người dân phải dắt bộ, nhiều người thốt lên vì mỏi tay sau quãng đường dài giữa dòng nước.

Xe cứu hộ di chuyển vào khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân.

Nhiều người đi xe máy cố vượt qua đoạn ngập, nước phun ra từ ống xả rồi tắt lịm giữa chừng.

Quán sửa xe chật ních khách ngồi chờ đến lượt. Bảo Trinh cho hay, sau khi lội qua vùng nước ngập, em phải dắt xe cả cây số mới tới chỗ sửa.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, chiều tối 25/10 triều cường tại TPHCM dự báo đạt đỉnh. Cụ thể, tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước có thể lên đến 1,78m vào 17h30, trong khi tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), mực nước cũng đạt khoảng 1,77m vào 18h.