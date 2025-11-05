Chiều 5/11, nhiều tuyến đường và khu dân cư trũng thấp như Bình Quới – Thanh Đa (phường Bình Quới), Bến Bình Đông (phường Bình Đông), đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng) và Lê Văn Lương (xã Nhà Bè) bị ngập nặng do triều cường.

Vào giờ cao điểm, mực nước dâng gần nửa mét khiến giao thông hỗn loạn, nhiều xe chết máy. Người dân phải lội bì bõm đẩy xe trong dòng nước, vất vả trở về nhà sau một ngày làm việc.

Dù triều cường chưa đạt đỉnh nhưng đường phố TPHCM đã biến thành sông. Ảnh: TK

Chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, ngụ phường Bình Đông, làm việc tại trung tâm TPHCM) cho biết, cứ vào khoảng 5h đã “ngán ngẩm” khi thấy nước ngập khắp nơi. Các tuyến đường về nhà ở khu Phú Định ngập sâu, nước dâng gần tới yên xe máy.

“Tôi phải dắt bộ gần một cây số giữa dòng nước đen ngòm. Tôi vừa sợ xe chết máy, vừa sợ té vì không thấy mặt đường. Làm việc cả ngày đã mệt, về đến nhà, tôi lại phải gồng mình vượt qua ‘biển nước’. Người dân mong các dự án cải tạo kênh rạch, nhất là dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng, được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành", chị Lan chia sẻ.

Giờ tan tầm, nước ngập sâu khiến nhiều người dân phải dắt bộ xe chết máy, lội bì bõm giữa dòng nước để về nhà. Ảnh: HY

Cách khu vực này khoảng 10km, nhiều tuyến đường vào bán đảo Bình Quới – Thanh Đa cũng ngập lênh láng. Trước đó, trong đợt triều cường từ ngày 21 đến 24/10, mực nước tại trạm Phú An đạt mức kỷ lục 1,77m, gây ngập lụt diện rộng. Nước dâng làm vỡ bờ tường chắn tại khu du lịch Bình Quới, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân trên bán đảo Thanh Đa.

Anh Trần Văn Hùng (30 tuổi, ngụ phường Bình Quới) cho biết, chiều nay khu vực chỉ có mưa nhẹ nhưng khi tan làm, anh phải đi giữa “dòng sông” trên đường Bình Quới.

“Nước dâng cao quá nửa bánh xe, nhiều người dân, học sinh, sinh viên phải dừng lại chờ nước rút nhưng cuối cùng vẫn phải liều vượt qua, khiến không ít xe chết máy giữa đường", anh Hùng chia sẻ.

Anh bày tỏ mong muốn thành phố sớm triển khai các dự án chống ngập hiệu quả để người dân yên tâm làm việc, học tập, không còn phải “bì bõm” mưu sinh mỗi khi triều cường lên.

Đường Bình Quới vào khu dân cư Thanh Đa - Bình Quới ngập sâu khiến xe chết máy hàng loạt. Ảnh: HK.

Giao thông trên nhiều tuyến đường rối loạn do ngập nước. Ảnh: HY.

Lúc 19h, đường số 1, khu đô thị Mizuki Flora (xã Bình Hưng) bị ngập sâu, nhiều đoạn biến thành “sông”. Ảnh: T.K

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tăng nhanh và đạt mức cao.

Dự báo, đỉnh triều trong kỳ triều rằm tháng 9 (âm lịch) có khả năng tương đương hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng 9 (âm lịch), xuất hiện vào ngày 6 và 7/11 (tức 17 và 18/9 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước dự kiến đạt 1,72 – 1,78m (vượt báo động 3 từ 0,12 – 0,18m); thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 4 – 6h và 17 – 19h. Ở trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,87 – 1,9m (vượt báo động 3 từ 0,27 – 0,3m).

Ngoài ra, trong 2 – 3 ngày tới, TPHCM vẫn có mưa, chủ yếu vào chiều và tối, với lượng mưa có thể vượt 50mm. Mưa lớn trùng thời điểm triều cường dâng cao được cảnh báo sẽ làm gia tăng nguy cơ ngập cục bộ tại nhiều khu vực.